Ook deze winter nog ramen open en dikke truien aan in klaslokaal (en dat met torenhoge energieprijzen)

Groot onderzoek naar luchtreini­gers in de klas, toch is man achter ‘wonder van Staphorst’ teleurge­steld

Een onderzoek in duizend Nederlandse en Belgische klaslokalen moet duidelijk maken of luchtreinigers de verspreiding van het coronavirus kunnen tegengaan. Het onderzoek is opgezet door onder anderen professor Bert Blocken van de TU Eindhoven en de Belgische viroloog Marc van Ranst.

5 september