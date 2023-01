Ook dit jaar weer forse rekeningen voor Veluwse gemeenten door vuurwerkschade: ‘Iedere euro is er één te veel’

Sportpark in Wezep gaat op slot vanwege herhaalde vernielin­gen: ‘Het houdt een keer op’

Waar het jarenlang was toegestaan om op het Sportpark Mulderssingel van de Wezepse voetbalclub WHC te komen, gaan de hekken van het park nu op slot als er geen toezicht vanuit de vereniging is. Bezoekers richtten zo vaak vernielingen aan dat de maat vol is. ,,Een aderlating.’’

