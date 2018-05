Ook meubelwinkels en keukenzaken mogen op zondag open in Harderwijk

Dat hebben burgemeester en wethouders besloten. Het nieuwe regime van de zondagopenstelling gaat komend weekend in. Dan zijn voor het eerst verschillende supermarkten in Harderwijk open. Na de verkiezingen in maart is dat mogelijk geworden.

Keukenzaken

De filialen van Jumbo, Albert Heijn en Dirk van de Broek hebben al aangegeven dat ze open gaan. Verder mogen in Harderwijk op alle zondagen in het jaar de winkels open in drie gebieden in Harderwijk: Marie Curiestraat (Leen Bakker en Silo6), Zuiderbreedte (Karwei en Kringloop) en Deventerweg (Gamma, Kwantum en beddenzaken). In eerste instantie vielen de keukenwinkels en meubelzaken er niet onder, maar burgemeester en wethouders hebben daar een extra besluit over genomen, zodat ze toch open kunnen. De winkels mogen open van 12 tot 18 uur, niet eerder. Hiervoor is gekozen om tegemoet te komen aan kerkgangers.

Binnenstad

Voor de binnenstad gelden andere regels. Voorlopig mogen de winkels daar maximaal 26 zondagen per jaar open zijn, ook van 12 tot 18 uur. Het gaat vooral om zondagen in juni, juli, augustus en december en verder één zondag per maand. Ook voor de winkels in de binnenstad gaat de openstelling aankomend weekend in. Voor de binnenstad is nog geen definitieve regeling vastgesteld over de koopzondag. De gemeente stelt pas een regeling vast nadat de ondernemers een voorstel hebben ingediend. Elk jaar wordt de situatie geëvalueerd en waar nodig aangepast. Winkels zijn vrij om niet mee te doen met de koopzondag en dicht te blijven.

Evaluatie