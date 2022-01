Ook op de Noord-Veluwe gaan winkels zaterdag massaal open: ‘We moeten er geen feestje van maken’

Feestloca­ties dicht door corona? Dan openen Mieke en André in Hoorn toch gewoon een feestloca­tie

De een de dood is de ander zijn brood? Toch wel een beetje, zeggen André en Mieke Pierik uit Hattem, de nieuwe huurders van het voormalige café De Brug in Hoorn, de buurtschap bij Heerde. Want waar andere feestlocaties - zoals Coelenhage in Wezep - er de brui aan geven, beginnen zij er juist één: de Hof van Veluwe. ,,Het is een gecalculeerde gok: mensen smachten naar een feestje.’’

12 januari