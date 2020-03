Ook patiënt met coronavirus in Nijkerk

VN-jeugd gaat wereldpro­bleem te lijf op Harderwijk­se school: schoon drinkwater voor iedereen

10:18 Voor het eerst is er in Harderwijk een Munesco en het Christelijk College Nassau Veluwe heeft de primeur. Drie dagen lang discussiëren leerlingen van Middelbare scholen uit heel Nederland en Vlaanderen in VN-stijl over het onderwerp ‘schoon drinkwater’. Met als climax een heuse ‘resolutie’ in de raadszaal op het stadhuis.