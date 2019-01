Ook plek voor reptiel en das bij nieuwe zwembad Ermelo

Dit doet Puttenaar Alex Liemburg met het prijzen­geld dat hij won in RTL4's ‘Weet ik veel’

12:56 Alex Liemburg (24) stond zondagavond in de finale van spelprogramma Weet ik veel, een kennisquiz van RTL 4. Met het eindcijfer 8,6 was hij slimste van de 300 aanwezige studenten en in de finale sleepte hij een flink geldbedrag in de wacht. Wat hij met de gewonnen 4750 euro doet? Onder meer dat vroegen we aan hem.