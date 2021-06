Oorzaak van verwoestende brand in Oldebroek zal nooit duidelijk worden

VIDEO Zo gemist, die typische zwembadge­lui­den, ook in Bosbad Putten

5 juni Het mag weer, duiken van de duikplank, vaart maken in de wildwaterbaan en spartelen in het binnenbad. Het gebeurt allemaal naar hartelust in Bosbad Putten. Hier hadden ze zo naar uitgekeken, al was het maar om die typische zwembadgeluiden weer te horen. ,,De laatste keer was oudjaarsdag 2019.’’