Op de scooter water halen bij de buren na leidingbreuk in Elburg-Vesting

Een deel van de vesting in Elburg zit zonder water. In de monumentale binnenstad is donderdagmorgen een leiding gesprongen. Het herstel van daarvan gaat nog wel even duren.

De omgeving rondom de Vischpoort heeft wel water. Daar maken horecabedrijven aan de zuidkant van het zogenoemde kruis -het hart van de monumentale binnenstad- maar al te graag gebruik van. Kannen met water gaan er over de Jufferenstraat en Vischpoortstraat, volgens Hilbert Buist van restaurant en partycentrum De Haas. Ook de collega’s van ‘t Olde Regthuys halen water bij de buren, weet Buist. ,,We moeten toch wat. Wij hebben ook een brasserie en bierbrouwerij bij de Vischpoort en daar tappen we nu water’’, legt de medewerker van De Haas uit.

Op de scooter

,,Mijn collega's Sharon Grootkarzijn en Ida van Oene rijden op de scooter met thermoskannen heen en weer. We hadden hier vanmorgen een ontbijtbuffet. En daar hoort toch echt koffie bij. Helemaal na de kater van gisteravond’’, refereert hij na de uitschakeling van Ajax in de Champions League.

Koffie en thee zijn dus geregeld maar de toiletten kunnen bijvoorbeeld ook niet worden gebruikt. ,,Ineens besef je dat je bij heel veel zaken water gebruikt. De wc’s kunnen niet worden doorgespoeld. En ik begin me nu ook wel wat zorgen te maken voor de lunch want we maken gebruik van stoomovens en die werken op … juist: water.’’

Lunch