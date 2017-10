'Op de Veluwe denken ze dat ik de Messias ben'

Jan de Hoop (62) maakt er geen geheim van: zijn status als Bekende Nederlander (BN'er) gebruikt hij zonder aarzeling in zijn strijd tegen de lage vliegroutes van Lelystad Airport. Hij belt met commissaris van de Koning Clemens Cornielje, spreekt Tweede Kamerleden toe en heeft contact met Sharon Dijksma, die als staatssecretaris de omstreden lage vliegroutes van het nieuwe vakantievliegveld in Lelystad moet verdedigen.

,,Ik kom al 28 jaar met mijn kop op tv, ben een bekende Nederlander. Heb op Twitter 209.000 volgers. Deuren gaan gemakkelijker voor mij open, ik word eerder serieus genomen. Daar maak ik gebruik van."

Als hij Dijksma benadert, heeft hij prompt een afspraak: ze bezoekt hem thuis in Radio Kootwijk. ,,Een aardige en slimme vrouw. Ze stond open voor mijn verhaal, ook al waren we het inhoudelijk oneens."

Volledig scherm Jan de Hoop voerde actie tegen de vliegroutes. © RV Als het ministerie op 12 september om zes uur bekend maakt dat één Lelystad-vertrekroute over de Veluwe geschrapt wordt, is De Hoop al op de hoogte gebracht: door Dijksma. ,,Ze feliciteerde me. Ik mocht een borrel drinken, want de vliegroute was verlegd en zou niet meer over mijn huis in Radio Kootwijk gaan. Ze wilde hiermee de angel uit de discussie halen en dacht natuurlijk dat die lastige nieuwslezer zich daarna wel koest zou houden. Mooi niet. Ik blijf me verzetten tegen die absurde lage vliegroutes over natuurgebieden in het Oosten."

Bedoelt u nu dat Dijksma de vliegroute over Radio Kootwijk heeft geschrapt omdat u daarop heeft aangedrongen?

,,Nee, nee, nee, natuurlijk niet. Ze heeft heus niet gezegd toen ze hier op visite was: 'Jan, ik zal eens kijken wat ik voor je kan doen'. Helemaal niet zelfs, zo werkt het niet."

Dijksma gaat niet met andere actievoerders uit Oost-Nederland in gesprek. Met u belt ze en ze komt bij u op de koffie. Krijgt u een voorkeursbehandeling?

,,Ik steun actiegroepen als HoogOverijssel en Red de Veluwe. Als ik met Dijksma spreek, breng ik ook hun zorgen over. Het is een gegeven dat ik landelijke bekendheid geniet. Daar kun je niks mee doen, of je maakt er gebruik van om invloed uit te oefenen. Ik kies voor dat laatste. We moeten ook niet overdrijven. De mensen op de Veluwe denken dat ik de Messias ben die alles wel even regelt. Dat is niet zo. In dit Lelystad-dossier heeft mijn stampij als publieke figuur misschien een heel klein beetje invloed.''

'Geen voorkeursbehandeling'

SP-Kamerlid Cem Lacin - fel tegenstander van uitbreiding van Lelystad Airport - roemt de inzet van Jan de Hoop. ,,Honderdduizenden mensen in Oost-Nederland gaan straks last krijgen van die lage vliegroutes. Het is goed dat een bekende Nederlander voor deze mensen opkomt." Dat Dijksma persoonlijk contact met De Hoop onderhoudt, vindt Lacin geen probleem. ,,Het zal niet voor het eerst zijn dat voor een BN'er deuren gemakkelijker opengaan, zo werkt dat nou eenmaal. Door persoonlijk contact hoopt Dijksma misschien dat De Hoop met de actievoerders communiceert en de commotie vermindert. Ik geloof niet dat hier sprake is van een voorkeursbehandeling en dat de vliegroute boven Radio Kootwijk is verlegd vanwege haar contact met De Hoop."

Voormalig politiek spindoctor Kay van der Linde noemt de opstelling van Dijksma juist slim. ,,De Hoop komt door zijn bekendheid aan tafel bij talkshows en heeft veel volgers op sociale media. In zijn positie kan hij veel stennis schoppen en het Dijksma moeilijk maken. Daar heeft ze geen trek in, dus het is slim om met De Hoop in gesprek te gaan en hem serieus te nemen. Dat is in mijn optiek geen voorkeursbehandeling, maar politieke slimheid. Ze heeft er niks aan als ze twee jaar lang rollebollend over straat gaat met de tegenstanders van Lelystad Airport."