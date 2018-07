Op deze kaart kan je zien waar je een frisse maar ook verantwoorde duik kunt nemen

Blauwalg kan onder meer leiden tot diarree, hoofdpijn, huiduitslag, braken en koorts. Vooral jonge kinderen kunnen er flink last van hebben als ze de bacterie binnenkrijgen.

Met temperaturen van om en nabij de dertig graden, zien de plassen en meren in onze regio er natuurlijk steeds aanlokkelijker uit. Zwemmers doen er echter verstandig aan om water te mijden waarvan de kwaliteit niet regelmatig wordt gecontroleerd, zegt Marga Nijenhuis van de provincie Gelderland.

Explosie

Experts verwachten een explosie van blauwalg door het warme weer, zo meldde deze krant vorige week al. Het lijkt nu nog mee te vallen, maar daar komt door de hittegolf snel verandering in.

Juist daarom is het volgens de provincie Gelderland - die belast is het controleren van de waterkwaliteit op officiële zwemlocaties - zaak om goed op te letten waar je een duik neemt.

Op deze kaart is een overzicht te vinden van waar er wel en niet veilig kan worden gezwommen. Maar omdat het water niet dagelijks wordt gecontroleerd, doen zwemmers er volgens Nijenhuis verstandig aan om vooral ook te vertrouwen op de eigen zintuigen. Blauwalg is gewoonlijk duidelijk zichtbaar in het water: blauwalg oogt als een blauwgrijze sluier.