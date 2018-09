Op kruispunt Oude Nijkerkerweg Putten gebeuren veel ongelukken

Op het kruispunt van de Oude Nijkerkerweg en de Matseweg in Putten waar dinsdagavond een 82-jarige vrouw uit Putten verongelukte, zijn in het verleden vaker dodelijke slachtoffers gevallen. De gemeente Putten onderzoekt of het kruispunt aangepast moet worden.

Bij een aanrijding tussen twee personenauto's is dinsdagavond rond 19 uur een 82-jarige vrouw uit Putten om het leven gekomen. Een 29-jarige man uit diezelfde plaats raakte gewond en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie en hulpdiensten zijn tot 23 uur bezig geweest met het afvoeren van de voertuigen en het reinigen van het wegdek.

De verongelukte vrouw raakte met haar auto op de smalle Oude Nijkerkerweg tegen een boom, na de botsing met de andere auto die eveneens op de Oude Nijkerkerweg reed. Beide auto's raakten zwaar beschadigd.

Bloemen

Twee jonge vrouwen uit Nijkerk en Amersfoort hebben geprobeerd de bejaarde dame in de auto te helpen, maar het mocht niet baten. De volgende ochtend legden ze bloemen op de plek waar ook andere mensen al bloemen hebben gebracht. Ze waren nog zichtbaar aangedaan en willen het liefst onherkenbaar in beeld. ,,Er gebeuren hier vaak ongelukken, werd ons verteld,'' zeggen de vrouwen. ,,We hopen dat de plek veiliger wordt gemaakt.''

Doden

Op de plek van het ongeval komen vijf wegen bij elkaar: de Matseweg en de Oude Nijkerkerweg kruisen elkaar en op dit punt eindigt de Houtweg. Alle genoemde wegen zijn smal. In november 2015 kwam een 78-jarige vrouw uit Putten om het leven nadat ze op de fiets in botsing kwam met een vrachtwagen op de Oude Nijkerkerweg in Putten. Op 19 oktober 2012 is een 63-jarige man uit Putten omgekomen nadat hij op zijn bromfiets tegen een vrachtwagen botste op hetzelfde kruispunt. In april 2003 is een 17-jarige meisje om het leven gekomen bij een eenzijdig ongeval op de Matseweg na een korte joy-ride met een geleende auto. Ze botste tegen een boom.

Ongelukken

En er gebeurden meer ongelukken op de Oude Nijkerkerweg in Putten. Op deze 80-kilometerweg wordt vaak hard gereden. In juli 2017 was er een aanrijding tussen twee auto's op de kruising van de Matseweg en de Oude Nijkerkerweg in Putten. Daarbij vielen geen gewonden, maar de auto's raakten fors beschadigd. Op 6 oktober 2016 moest een 25-jarige man uit Putten zijn rijbewijs inleveren nadat hij door de politie tijdens een achtervolging was geklokt op 150 kilometer per uur. in mei 2015 botsten op de Oude Nijkerkerweg twee personenauto's frontaal op elkaar. Een van de bestuurders moest uit zijn voertuig worden bevrijd en is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. Op zaterdagavond 15 december 2012 zijn drie Puttenaren ernstig gewond geraakt toen hun auto op de Oude Nijkerkerweg tegen meerdere bomen knalde. De drie zijn afgevoerd naar een ziekenhuis in Utrecht

Gevaarlijk