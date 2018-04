Op stelten de hondendrollen ontwijken in Ermelo-West

Steeds meer medicijnen en drugs in op­per­vlak­te­wa­ter

5:25 In ons oppervlaktewater worden steeds meer medicijnen en drugs gevonden. Dat stellen de Unie van Waterschappen en Gelre Ziekenhuizen, dat met enige regelmaat specialistisch onderzoek doet naar de bestanddelen in het water. ,,We willen die resten niet in onze drinkwaterbronnen en ook niet in sloten of beken.”