Open huis bij asielzoekerscentrum Harderwijk

Met het open huis wil azc Harderwijk de inwoners van Harderwijk en de regio een kijkje geven in het leven in het asielzoekerscentrum. Bij het azc in Harderwijk wonen een kleine 400 mensen. Een deel van hen is afkomstig uit het azc in Zeewolde. Deze mensen zijn afgelopen zomer verhuisd naar Harderwijk. Het azc in Zeewolde sluit op 1 oktober. Hoeveel mensen precies zijn overplaatst naar Harderwijk, kan woordvoerder Jacqueline Engbers van het COA (Centraal orgaan voor opvang Asielzoekers) niet achterhalen.