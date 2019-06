Open huis in Hooge Riet Ermelo

Op dit moment wordt door beide partijen hard gewerkt aan het ontwerp van het nieuwe woonwijkje van tussen de 75 en 100 woningen dat moet ontstaan in en om De Hooge Riet. GGz Centraal, bekend van de psychiatrische zorg, heeft veel grond en gebouwen niet meer nodig, omdat de organisatie krimpt. Daarom wordt een deel van het terrein verkocht. De bouw op Landgoed Veldwijk wordt de grootste uitbreiding in het dorp in jaren: in totaal zo'n 300 huizen.