Onderne­mers in Putten zitten te springen om nieuw bedrijven­ter­rein Henslare, maar waarom duurt het zo lang?

8 juli Putten krijgt over enkele jaren een klein nieuw bedrijventerrein Henslare bij het NS-station, van ruim zeven hectare groot, maar de behoefte aan nieuwe grond voor bedrijven is veel groter, zegt voorzitter Stefan Rozendaal van de bedrijvenkring Putten. En er is volgens Puttense ondernemers haast geboden, want bedrijven in het dorp overwegen te verhuizen naar elders omdat de komst van het nieuwe bedrijventerrein te traag verloopt.