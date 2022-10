Openhartig interview met Marion Pauw: ‘Soms wil ik mijn vloekwoorden en seks met typex weglakken’

Unaniem akkoord, maar ook zorgen over enorme investe­ring Wapenveld: ‘Een keuken zonder fornuis’

De kogel is door de kerk: de voltallige gemeenteraad van Heerde heeft ingestemd met een investeringskrediet van ruim twaalf miljoen euro voor de bouw van multifunctioneel centrum Hof van Cramer in Wapenveld. Toch is er nog verdeeldheid. In het plan is namelijk niet nagedacht over een horecavoorziening, zeggen raadsleden: ,,We zijn geschrokken en teleurgesteld.’’

3 oktober