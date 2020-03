Opening ijssalon uitgesteld, nog even geen ijsjes eten in Heerde

Het schepijs is geleverd, de salon verbouwd. Na wekenlang hard werken was Bas Wilbrink er helemaal klaar voor: de opening van zijn eigen ijssalon in Heerde. Het corona-virus doorkruist echter de plannen, de deuren van Bas IJs & Zo blijven zaterdag dicht. ,,De zon zou zaterdag volop schijnen, het ijs is er en ik was er klaar voor maar helaas het feest gaat niet door. Het is niet anders’’, reageert Bas Wilbrink.

,,Gezondheid staat voorop. Mijn vader is op dit moment ook ziek, hij ligt met griep op bed. Of het corona is weten we niet. Op dit moment is de zaak minder belangrijk. Ik hoop mijn vader snel opknapt. En alle andere mensen die nu ziek thuis zijn. De rest is nu echt even bijzaak.’’