Operaties geannuleerd in Harderwijk na nieuwe coronabesmettingen

Doordat coronapatiënten in isolatie verpleegd moeten worden, neemt de druk op de kliniek toe. Volgens woordvoerder Anneke Plette gaat het in totaal om 17 patiënten - inclusief personeel - van wie sommigen al positief zijn getest en patiënten die verdacht worden van een besmetting. De uitgevoerde testen moeten nog uitwijzen of ze ook daadwerkelijk corona hebben. Waar de patiënten vandaan komen, daarover doet Plette geen uitspraken. Waarom er nu ineens weer een stijging van het aantal coronapatiënten is, kan ze niet zeggen. Wel is het ziekenhuis inmiddels onderzoek begonnen naar de bron van de besmettingen. In totaal worden er volgens Plette nu 37 patiënten geïsoleerd verpleegd. De druk op de intensive care valt volgens Plette overigens wel mee. Volgens haar liggen er nu twee patiënten op de IC als gevolg van het coronavirus.