‘Operaties St Jansdal op zaterdag nog niet aan de orde’

Valkuil

Voorzitter Dim van Rhee van de Patiëntenraad van St Jansdal vindt dat er desnoods op zaterdag of in de avonden spreekuren danwel operaties moeten plaatshebben om zo de wachtlijsten niet te veel op te laten lopen. ,,Ik zie bij het personeel van St Jansdal een sterke motivatie om de zorg voor patiënten van de buur op zich te nemen. Wij vinden het ook goed dat St Jansdal de doorstart van de IJsselmeerziekenhuizen voor zijn rekening neemt. Maar tegelijkertijd moet de zorg in Harderwijk ook op hoog niveau blijven. Het ging tijdens de invoering van het elektronisch patiëntendossier minder goed met St Jansdal. Toen namen de wachtlijsten toe. We moeten nu niet nog een keer in die valkuil trappen.’’

Vinger aan de pols

Woordvoerder Anneke Plette van St Jansdal meldt dat elke dag wordt gemonitord. ,,We kijken of verdere opschaling nodig is, om zo de wachtlijsten zo goed als mogelijk in bedwang te houden.’’ Ook al zijn langere wachtlijsten niet helemaal te voorkomen, zoals bestuursvoorzitter Relinde Weil vorige week meldde. Plette: ,,Maar tot op de dag van vandaag kunnen we binnen de mogelijkheden die we hebben van maandag tot en met vrijdag al wel meer werken, meer spreekuren draaien.’’ Een nog ruimere opschaling, zoals werken op de zaterdagen of tot ver in de avond is volgens Plette nog niet aan de orde. ,,Maar zoals gezegd, we houden dagelijks de vinger aan de pols. Alle mogelijkheden worden onderzocht. Op de klinische afdeling, het beddenhuis, is de opschaling inmiddels verder gevorderd. Dat is ook nodig omdat Lelystad geen beddenhuis meer heeft.’’