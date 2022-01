Opgeblazen straatmeubilair kost Nunspeet dikke ijsco per inwoner: slechtste jongetje van de Veluwse klas

Positieve coronatest: streep door WK voor veldrijd­ster Annemarie Worst uit Nunspeet

Annemarie Worst stond de afgelopen twee edities van het WK veldrijden met zilver op het podium en deed in Dübendorf (2020) en Oostende (2021) tot het laatst mee voor de titel. In Fayetteville wilde ze opnieuw voor een medaille gaan, maar een positieve coronatest gooit roet in het eten. De Nunspeetse mag niet afreizen naar Amerika. ,,Ik zag dit niet aankomen. Dit is echt verdrietig, vooral omdat ik de laatste tijd goed reed.”

