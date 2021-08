Opgestapte burgemeester Baars krijgt zonder weerwoord zwartepiet in hoofdpijndossiers Ermelo

VIDEO Talloze bruidspa­ren gingen er op de foto, nu verdwijnt iconische vissers­brug uit Harderwijk

20 augustus De historische ophaalbrug bij de Vischafslag in Harderwijk is een geliefde fotolocatie voor bruidsparen. Nu het bekende witte bruggetje verdwijnt, is de laatste doortocht nog specialer. Helemaal als het een bruidspaar betreft. ,,We bewijzen de brug onbedoeld de laatste eer.”