Opgestapte burgemeester Baars wenst Ermelo succes met herwinnen vertrouwen

Opgestapte burgemees­ter Baars krijgt zonder weerwoord zwartepiet in hoofdpijn­dos­siers Ermelo

23 augustus De vorig jaar opgestapte burgemeester André Baars is de grootste boosdoener in drie slepende kwesties, die de gemeente Ermelo al jaren in hun greep houden. Dat beeld komt althans naar voren in het onderzoek dat de gemeenteraad heeft laten doen naar de hoofdpijndossiers. Baars zelf hebben de onderzoekers niets gevraagd.