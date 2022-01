Opgestapte wethouder Robert Scholten half jaar na comeback al weer weg uit Eper politiek

Opgestapte wethouder Robert Scholten direct terug in politiek van Epe

Hij is nog niet klaar met de gemeentepolitiek in Epe. Robert Scholten, die in februari opstapte als wethouder, nadat zijn positie door publicaties in deze krant onhoudbaar was geworden, maakt direct zijn comeback in een andere rol. Hij neemt de zetel in de gemeenteraad in die vrijkwam doordat zijn partijgenoot Michiel Wiersinga hem opvolgde als wethouder.

21 april