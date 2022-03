Ophef binnen ondernemingsraad politie Oost-Nederland over plotselinge hoge promotie voorzitter

Apeldoorn zet alsnog dikke streep door fietssnel­weg naar Epe

Apeldoorn investeert definitief niet in een fietssnelweg naar Epe. Die knoop heeft de gemeenteraad onder veel gemopper doorgehakt. Een week eerder had wethouder Wim Willems de deur voor die F50 nog op een kier gezet, maar die heeft de raad nu snel weer dichtgegooid. De omwonenden van de route mogen niet nog langer in onzekerheid worden gehouden, is het argument. Epe moet zonder Apeldoorn verder.

25 februari