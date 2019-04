Oplossing voor spoorwegovergangen Noordwest-Veluwe (te) prijzig

,,Het liefst willen we van alle overwegen af”, zegt Aldert Baas, woordvoerder van ProRail. ,,Dat is zowel gunstig voor de doorstroom van het verkeer als de treindienst. Overwegen zijn immers open punten in het spoorsysteem waar verstorende werking vanuit kan gaan: spoorlopers, technische storingen, ongelukken. Tunnels en bruggen zijn de ideale oplossing, maar erg kostbaar in de aanschaf. Uiteindelijk moet dat geld worden opgehoest door de belastingbetaler en is het dus van belang verantwoorde keuzes te maken. Desalniettemin is ‘nul overgangen’ ons uiteindelijke doel.”