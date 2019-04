Oplossing voor spoorwegovergangen op de Veluwe (te) prijzig

Vrouw uit Ermelo (22) loopt op snelweg bij Bad Bentheim en komt om het leven

14:18 Een 22-jarige Ermelose is zaterdagochtend in alle vroegte om het leven gekomen op de snelweg A31 bij Bad Bentheim net over de grens in Duitsland. Ze liep op de rijbaan en is geschept door een voorbijkomende auto. De politie in Duitsland staat voor een raadsel.