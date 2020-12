Opluchting en gelatenheid vechten om voorrang op weekmarkt Ermelo tijdens eerste dag lockdown

Hele schoolklas van Het Startblok naar teststraat voor één dag school

14 december Alle kinderen van groep 4 van Christelijke basisschool Het Startblok in Harderwijk zijn de afgelopen week preventief getest op corona. Dat was een voorwaarde die de schoolleiding had gesteld aan de kinderen als ze op dinsdag 15 december willen terugkeren naar school, na een week van quarantaine. Het resultaar is mager: ten gevolge van de nieuwe coronarestricties mogen ze nog één dag naar school.