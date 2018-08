Opnieuw demonstreren bij eendenslachter in Ermelo

De demonstratie zal vredelievend zijn, belooft woordvoerder Maria du Toit van The Save Movement: ,,We hangen spandoeken aan het begin van de straat om te laten zien waarvoor we staan. En we fotograferen vrachtwagens die bij Tomassen eenden komen afleveren voor de slacht.''

Tegen slachten

Het lijkt een komen en gaan van demonstranten bij eendenslachter Tomassen in Ermelo. Op 6 juli stond de straat ook vol actievoerders. Maar de actievoerders die deze week demonstreren zijn niet dezelfde als de vorige demonstranten van actiegroep Animal Rights. Actiegroep The Save Movement bestaat sinds 2010 en is in verschillende landen actief, sinds één jaar ook in Nederland. De eerste actie was bij een varkensslachterij in Boxtel, terwijl in juni 2018 een demonstratie werd gehouden bij pluimveeslachter GPS in Nunspeet.

Meer demonstraties

,,We zijn nu met een paar honderd sympathisanten en het aantal groeit,'' vertelt Du Toit. ,,Dit is de eerste keer dat we bij een eendenslachterij actie voeren. In Ermelo verwacht ik ongeveer 20 deelnemers. Op twaalf plekken in Nederland houden we demonstraties. Dat doen we bij iedere slachterij om de vier tot zes weken. Ook bij Tomassen in Ermelo gaan we vaker komen. Mensen bewust maken is ons doel.''

Persoonlijkheid

Het gaat de actievoerders niet om dierenwelzijn of dierenleed. Ze zijn tegen de slacht van dieren. Du Toit: ,,Elk dier is een eigen persoonlijkheid. Net als een mens. Ieder dier is een individu. Kijk maar eens in zijn ogen, dan zie je het. Een persoonlijkheid ga je niet slachten. Eigenlijk zou iedereen vegetariër moeten worden. Kijk eens naar het gezicht van een dier, naar zijn blik. Als je goed kijkt, dan wil je geen dieren meer slachten.''