Opnieuw gewonde op ongelukskruising in Nijkerk

Afsluiting A28 tussen Harderwijk en Nijkerk door werkzaamhe­den

Rijkswaterstaat voert onderhoudswerkzaamheden uit op de snelweg A28 tussen aansluitingen Harderwijk en Nijkerk. Hierdoor is de A28 in de richting van Amersfoort afgesloten in de nachten van 10 en 11 november.

29 oktober