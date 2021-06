Opnieuw hennepkwekerij opgerold in Vaassen

Er sterven weer meer mensen in Nederland, ook in Overijssel (maar Flevoland en Gelderland blijven stabiel)

11 juni Er stierven in week 22 (31 mei tot en met 6 juni) 2.988 mensen in Nederland. Dat zijn er 208 meer dan het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verwachtte. Daarmee is de oversterfte voor het eerst in tijden weer licht gestegen, blijkt uit nieuwe CBS-cijfers.