Opnieuw minderjarige opgepakt voor brievenbusvuurwerk Elburg, verdachte komt uit buurdorp

Eigenaar Bakker is teleurge­steld in bewoners Veluwerij­ck in Ermelo: ‘Caravans geven minder overlast dan pluimvee’

2 februari De eigenaar van het opslag- en stallingsbedrijf Bakker aan de Harderwijkerweg in Ermelo is zwaar teleurgesteld in bewoners van Park Veluwerijck. Zij klagen over overlast, maar volgens een woordvoerder is die juist enorm afgenomen. Voorheen was hier een pluimveehouderij gevestigd. Dat meldde een woordvoerder dinsdag tijdens een rechtszaak van de Raad van State in Den Haag.