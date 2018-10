Opnieuw onderzoek rotonde Garderenseweg

De veelbesproken rotonde op de weg tussen Putten en Garderen is volgens wethouder Roelof Koekkoek niet veilig genoeg. Al twee jaar wordt er nagedacht en met buurtbewoners gepraat over een verbetering van de rotonde. Dertig verschillende varianten passeerden de revue.

Uiteindelijk presenteerde de wethouder kort geleden een alternatief met de naam Parkrotonde. Het is een grote rotonde met vrijliggende fietspaden en een diameter van 44 meter. In de rotonde worden bomen geplant, waarmee een parkachtige uitstraling ontstaat. Deze Parkrotonde komt ongeveer honderd meter oostwaarts van de bestaande rotonde te liggen, in het bos van Schovenhorst. Circa 200 bomen moeten worden gekapt voor de aanleg van deze Parkrotonde.

Onveilig

Het plan van de wethouder krijgt geen goedkeuring van de politieke partijen omdat er door de Parkrotonde onveilige situaties gecreëerd worden. Er zijn drie onveilige hoofdpunten aan de Parkrotonde: de Bosrand sluit er niet op aan, een deel van de Calcariaweg wordt een doodlopende straat die gevaarlijk is voor fietsers en de aansluiting van de Da Costastraat op de Calcariaweg is ongelukkig. De conclusie van alle politieke partijen is dat de Parkrotonde van de wethouder ofwel aangepast moet worden, ofwel van tafel moet.

Onveilige punten oplossen

De partij WijPutten diende tijdens de gemeenteraadsvergadering een motie in, die gesteund werd door ChristenUnie en SGP. Via de motie krijgt de wethouder opdracht om met een plan te komen waarin de drie genoemde onveilige knelpunten zijn opgelost. Pas wanneer duidelijk is of dat wel of niet lukt, neemt de gemeenteraad een definitief besluit welke kant het op moet met de rotonde Garderenseweg. ,,Wat ons betreft is ook een facelift van de bestaande rotonde nog steeds een optie,'' aldus raadslid Herman Luitjes van WijPutten.