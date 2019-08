Opnieuw ongeluk bij spoorovergang in Nunspeet, bestuurders komen met schrik vrij

Gerard van den Tweel breidt winkelbe­zit Nijkerk verder uit

11:11 De Nijkerkse ondernemer Gerard van den Tweel heeft vandaag winkelcentrum Oosterpoort overgenomen van de Drentse projectontwikkelaar Aprisco. Van den Tweel heeft een jaar lang onderhandeld over de aankoop in het centrum van de stad. Eerder dit jaar werd bekend dat Van den Tweel ook het belang van Aprisco in Paasbos heeft overgenomen.