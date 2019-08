Opnieuw ongeluk op beruchte spoorwegovergang in Nunspeet

Video Mee op de lesvracht­wa­gen: ‘Het is voor velen toch een soort jongens­droom’

13 augustus Vrachtwagenchauffeurs hebben de banen voor het uitkiezen. Het tekort in de regio is zo groot dat er bij sommigen, waaronder Rijschool Van Buuren in Ermelo, Zwolle en Lelystad, een baangarantie geldt. De Stentor wil het wel eens uitproberen en rijdt (mee) met de lestruck van Beert van den Berg.