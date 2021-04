Opnieuw streep door ‘fatsoenlijke’ herdenking en bevrijding: ‘het is zo ontzettend frustrerend’

Bronzen beeld De Kus moet een icoon van Harderwijk worden, met verliefde stelletjes die hier een foto van zichzelf komen maken

15 april Kussen uit Harderwijk! In de toekomst gaat dat mogelijk de meestgehoorde vakantiegroet van toeristen in Harderwijk zijn, want in een nis bij de Vischpoort is vandaag een opvallend bronzen beeld geplaatst met de naam De Kus. Het kussende stelletje moet een icoon van Harderwijk worden.