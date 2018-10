Opnieuw vertraging voor pop-upwijk op Struikterrein Harderwijk

Provincies betalen wolfschade voorlopig nog

18:54 Provincies blijven in elk geval tot 2022 schade die veroorzaakt is door een wolf vergoeden. Dat geldt zowel voor beroepsmatige veehouders als voor hobbydierhouders. Dat staat volgens Gedeputeerde Staten van Gelderland in het nieuwe wolvenplan dat door de gezamenlijke provincies is gemaakt.