Opnieuw wolven geboren op de Veluwe: ‘De populatie groeit’

Brandweer­dui­ker Douwe (60) uit Heerde rukt nog altijd uit op zijn fiets met blauwe claxon

30 juni Douwe Boonstra uit Heerde is met zijn zestig jaar één van de oudste brandweermannen in de regio die nog actief is op de uitruk. Bovendien is Boonstra brandweerduiker, bijzonder want in ons land zijn slechts twee duikers ouder. Maar aan stoppen denkt hij niet, ook niet nu zijn duikploeg in Heerde met opheffing wordt bedreigd: ‘Ik ga net zolang door tot ze mij mijn duikspullen afnemen’.