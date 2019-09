Oppositie voeren nekt fractievoorzitter Reinie van Schoor (CDA Putten)

Nieuwe Israëli­sche ambassa­deur op bezoek in Sjoel Elburg

18:26 Halverwege zijn werkbezoek aan museum Sjoel Elburg corrigeert de Israëlische ambassadeur Naor Gilon de vrijwilligers van het museum maar even die blijven proberen ‘Elboerk’ te zeggen op z’n Engels. Dat hoeft niet; de naam Elburg is prima uit te spreken voor een Israëliër. ,,We are familiar with the ‘G’-sound.’’