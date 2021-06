Oprichter en oud-voorzitter Gérard Hollanders van Puttens Historisch Genootschap krijgt erepenning

Daan (1) uit Harderwijk werd geboren met een zeldzame hartafwij­king: ‘Voor ons is hij perfect’

15:42 Het is niet vanzelfsprekend dat een kind gezond geboren wordt. Reinalda Brandsen en Erik Schoonhoven uit Harderwijk kunnen daarover meepraten. Zij zijn de ouders van Daan (1), die met een hartafwijking geboren werd. Om meer onderzoek te doen, is er veel geld nodig. Daarom gaat het stel in hun woonplaats collecteren. ,,We kijken naar de mogelijkheden, niet naar de beperkingen.’’