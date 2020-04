Oproep ziekenhuis St Jansdal aan bedrijven: lever ons isolatiejassen!

Nunspeetse vader steekt maatschap­pij­leer in praktisch jasje: rondje afvalprik­ken in het dorp

19:00 In deze coronatijden moeten ouders al hun creativiteit aanwenden het om thuisonderwijs leuk te houden voor zowel hun kinderen als henzelf. Evert Beukens uit Nunspeet besloot de les maatschappijleer in een praktisch jasje te gieten. Samen met zonen Geert (9) en Harmen (8) trok hij met afvalknijpers en vuilniszakken het dorp in.