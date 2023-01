Opruimen gebroken windmolen in Zeewolde gaat nog dagen duren: ‘Je hebt de mast echt niet zomaar opgetild’

met video Dit gebeurde in de nieuwjaars­nacht in Oost-Nederland

Verschillende auto's werden door vlammen verwoest, in Doornspijk brandde een boerderij af en in Ermelo werd een schuur met dieren getroffen. De nieuwjaarsnacht in Oost-Nederland was er één met de nodige branden. En met veel vuurwerk, ook in Apeldoorn. Wij zetten de belangrijkste gebeurtenissen voor je op een rijtje.

1 januari