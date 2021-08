Opsteker voor villabuurt Epe: bewoners mogen gal spuwen over veelbesproken bouwplan van gemeente

Ze hadden hun messen al geslepen en hun verontwaardiging geuit over hoe de gemeente hen heeft behandeld. Bewoners van een villabuurt in Epe-Noord kunnen hun gal over de komst van een ‘veel te groot’ zorgcentrum nu voor het eerst ook spuwen in de politieke arena. Terwijl de vergunning al lang en breed is verleend, mag de gemeenteraad er volgende week alsnog over praten.