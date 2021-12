Organisatie breekt ijsbaan in centrum van Harderwijk met pijn in het hart af: ‘Handhaving onmogelijk’

Bussen ingezet voor nieuwe, maar bekende testloca­tie in Heerde: ‘Best mogelijke optie’

Niet te warm, maar zeker ook niet te koud: de temperatuur in test- of vaccinatieruimtes is belangrijk. Zoals in Heerde. De parkeerplaats langs de Marktstraat is sinds dit weekend opnieuw de plek waar getest kan worden. Niet in de eerder gebruikte mobiele units, maar in bussen. Al is dat meer noodzaak dan een bewuste keuze: ,,In tijden van crisis doen we het met wat er is.’’

17 december