Orgel krijgt nieuw thuis in Wapenveld: ‘Benieuwd of het hier voldoende volume heeft’



Na de verkoop van de Sionskerk in Wapenveld was het de vraag: wat te doen met het orgel dat er sinds 1988 staat? Inmiddels is duidelijk dat het in Engeland gebouwde instrument kerkgebouw De Brug, even verderop, als nieuw onderkomen krijgt. De werkzaamheden zijn in volle gang.