Ossenmarkt Putten al 300 jaar hetzelfde en daarom succesvol

Op de jaarlijkse Ossenmarkt in Putten waren dit jaar weer koeien aanwezig. Jarenlang was dat niet het geval, omdat boerenbedrijven risico's lopen wanneer ze koeien in contact brengen met ander vee.

Aan de twee MRIJ-koeien (Maas Rijn IJssel-vee) van boer Nico van den Berg zal het grote bezoekersaantal van de Puttense Ossenmarkt niet toe te schrijven zijn, maar editie 2018 was een zeer druk bezochte jaarmarkt. Met 115 kramen waren alle beschikbare braderieplaatsen bezet. Het mooie weer bracht horden mensen op de been. In de straten rondom het centrum van Putten stonden op elke beschikbare centimeter een auto geparkeerd.

,,De organisatie vond twee koeien genoeg,'' zegt agrariër Van den Berg (27) uit Putten. ,,Anders had ik er vijf meegenomen. Maar met zo veel mensen vinden de organisatoren twee koeien veiliger. Annelies en Bea heten ze. Ze zijn gewend aan mensen, want ik haal ze elke dag uit het weiland om ze te melken.''

Voor boeren is het lastig om koeien naar keuringen en jaarmarkten te brengen, vertelt Van den Berg: ,,Mijn koeien hebben een hoge gezondheidsstatus. Als ze op een jaarmarkt komen te staan naast koeien met een lage gezondheidsstatus, verliezen ze hun hoge status. Daarom zijn er op de Ossenmarkt in Putten maar van één boer koeien aanwezig.''

Oude ambachten

De jaarlijkse Ossenmarkt in Putten is de drukste dag van het jaar in het dorp. De meeste basisscholen geven hun kinderen vrij. Het concept is altijd hetzelfde: oude ambachten, klederdrachten, optredens, antieke tractoren, braderie, eten en drinken en bekenden ontmoeten. Van heinde en verre komen oud-inwoners die dag terug naar Putten om elkaar te ontmoeten. De Ossenmarkt verandert nooit en dat is haar kracht.

Wanneer de Ossenmarkt precies is begonnen weet niemand, ook al is er regelmatig onderzoek naar gedaan. ,,In 1787 werd de Ossenmarkt van Putten genoemd in de Deventer Almanak,'' zegt Johannes van Hell, gepensioneerd archivaris. ,,In de 18e eeuw werden overal in de regio Ossenmarkten gehouden, vaak op de laatste zondag van september. Onder protestantse invloed is dat waarschijnlijk in Putten verschoven naar de woensdag.''

Erfgoedlijst

Het voornemen om de Puttense Ossenmarkt op de Nationale Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed te krijgen, is het afgelopen jaar niet verder uitgewerkt. Op deze landelijke lijst staan 143 evenementen als de 1-aprilviering in Brielle, de Koeiemart in Woerden en het Zomercarnaval in Rotterdam, met een lange traditie. Ze verdienen bescherming. Veluwse tradities komen niet op de lijst voor

,,We zijn met de aanmelding niet verder gekomen,'' zegt bedenker Steven van Hell en lid van de Ossenmarktcommissie. ,,We kunnen het jaartal niet vinden dat de Puttense Ossenmarkt voor het eerst werd gehouden. Het idee om op de lijst terecht te komen is in het bestuur besproken en iedereen staat er achter, maar we weten niet goed hoe we het verder moeten uitwerken. Ik denk dat we wat hulp nodig hebben van de gemeente Putten.''