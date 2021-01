Otis heeft kanker en daarom komt zijn zus (7) in actie: Nova&Friends gaat nu de hele wereld over

Jeukrups haakt af in Oldebroek, Xentari wint het van plaaggeest in de eikenboom

6:30 De jeukrups in Oldebroek is aan de verliezende hand. Vorig jaar werd voor het eerst het bestrijdingsmiddel Xentari gespoten. Met succes, blijkt uit een evaluatie. In bijna geen enkele boom die met het biologische goedje is behandeld, werd nog een nest gevonden. In alle bomen bij elkaar waren 35 tot 50 procent minder rupshaarden. Landelijk was die vermindering 7 tot 10 procent.