Oud-burgemeester Fred de Graaf (72) moet nieuwe coalitie vormgeven in Heerde

,,Een nacht om nooit meer te vergeten’’, zo omschrijft Michael Roelofsen de rampzalige gebeurtenissen op zijn werf in Harderwijk van zaterdag op zondag. Door nog onbekende oorzaak brak daar brand uit, waarbij zo'n 20 boten in vlammen opgingen. ,,Zo zit je lekker te borrelen in het café, zo sta je op je zaak bij de metershoge vlammen en kijk je machteloos toe hoe de brandweer probeert te redden wat er te redden valt. Bizar.’’

