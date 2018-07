Oud-Harderwijker een van de slimste technologen onder de 35 jaar

Het magazine is opgericht door het Massachusetts Institute of Technology en schrijft al meer dan honderd jaar over technologie. Jaarlijks publiceert het een ranglijst met 'opmerkelijke innovators onder de 35 jaar'. De oud-Harderwijker zat op het Christelijk College Nassau-Veluwe en studeerde laat aan Universiteit Twente, waar hij ook zijn promotie cum laude behaalde. Daar kreeg hij de PHD Overijssel Award voor. In de jaren daarna deed hij onderzoek in Australië. Inmiddels werkt hij twee jaar bij QuTech in Delft, een onderzoeksinstituut dat is opgezet door TU Delft en TNO. Het heeft als doel 'quantumtechnologie te industrialiseren', vertelde Veldhorst indertijd in de Stentor.