Oud vervangt jong met woonproject Wezeper Veste op de plek waar ooit jeugdhonk Slash stond

Woning­brand in binnenstad Harderwijk snel geblust met hulp van bewoners

21 januari In een woning in de binnenstad van Harderwijk is vanavond brand ontstaan. Mogelijk is een lamp op een kast te heet was geworden, waardoor spullen in de brand zijn gevlogen. Een van de bewoners is met een brandblusser de eerste vlammen te lijf gegaan.