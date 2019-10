Oude Stadhuis Harderwijk na de herfstvakantie volop in gebruik

Het trio dat gaat samenwonen is Cultuurkust Harderwijk, de Popschool en het Toeristisch Informatiepunt. De eerste twee zijn mondjesmaat al begonnen in het karakteristieke monument aan de Markt. Maar tegelijk werd er - met name in de kelder - nog verwoed gewerkt aan de laatste loodjes. Juist dat is de plek waar de studio van de Popschool komt. Woordvoerder Jeffrey Migchelsen liet begin september weten dat op 19 oktober het openingsfeest is gepland, maar dat is nu uitgesteld tot na de herfstvakantie. ,,In de vakantie gaan we definitief verhuizen’’, zegt hij nu. Dat geldt ook voor Cultuurkust.